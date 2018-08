JN 14 Maio 2018 às 10:57 Facebook

Twitter

Um assaltante foi filmado por uma câmara de vigilância a dançar depois de ter conseguido entrar num edifício que pretendia roubar, em Fresno, Califórnia, EUA.

De acordo com o "Daily Mail", o ladrão, David Michael Seale, foi detido na última terça-feira em Fresno, Califórnia, e acusado de arrombamento e de fornecer uma falsa identidade a um polícia.

Um trabalhador da área comercial perto da Shaw Avenue e da Hughes Avenue ligou para a polícia por volta das 10.10 horas de terça-feira a denunciar uma pessoa suspeita, que saía do edifício a pé. Ao chegar ao local, a polícia soube que tinha sido roubado um computador portátil no fim de semana. David Seale foi encontrado nos arredores com o objeto na sua posse.

A polícia disse também que o assaltante possuía um conjunto de chaves, com o qual abriu as portas do prédio e o escritório de onde o computador terá sido roubado. As chaves eram cópias e ainda não se sabe como é que David Seale as terá conseguido ter em sua posse.

Durante a investigação, as autoridades assistiram também aos vídeos de vigilância no prédio do escritório, vendo David Seale entrar e sair várias vezes durante o fim de semana. No domingo, às 2.21 horas da manhã, o vídeo mostra o assaltante a abrir as portas e, de seguida, a fazer uma dança da vitória.

Inicialmente, o homem de 43 anos foi acusado de posse de bens roubados e de fornecer uma falsa identidade. Depois de ser processado pela polícia, foram encontrados vários mandados em seu nome, incluindo um mandado de prisão preventiva.