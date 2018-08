Assalto de rua deixa mulher de 100 anos com pescoço partido

JN 29 Maio 2018 às 15:52 Facebook

Twitter

Uma mulher de 100 anos foi atacada em Normanton, Reino Unido, às 8.30 horas de segunda-feira. A vítima caiu ao chão e ficou com o pescoço partido, enquanto o assaltante fugiu com a sua mala de mão.

Tendo sido atacada pelas costas, a idosa não conseguiu ver o assaltante.

"A vítima não conseguiu dar uma descrição da pessoa ou pessoas responsáveis pelo roubo, por isso precisamos da vossa ajuda para encontrar quem fez isto. Estamos interessados em falar com pessoas que tenham visto alguém com uma carteira igual à da fotografia numa circunstância suspeita", apelou a detetive Laura Kershaw, da polícia de Derbyshire, em comunicado.

As autoridades apelam ainda à colaboração de quem tenha filmagens de câmaras de vigilância da zona.

A mala de mão, de cor verde, roubada foi encontrada a algumas centenas de metros do local do assalto.

"Este foi um incidente particularmente indecente, que teve como alvo uma mulher idosa vulnerável que não tinha capacidade de se defender", sublinhou a detetive Laura Kershaw.

De acordo com o jornal inglês "The Independent", a mulher, que não foi identificada, não corre perigo de vida, mas está no hospital a tratar os ferimentos.