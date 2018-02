Assassino em fuga detido durante uma patrulha de rotina no Brasil

Hoje às 01:21 Facebook

Um homem condenado por homicídio, que estava em fuga há mais de 15 anos, foi detido, esta quarta-feira, durante uma patrulha de rotina, no Estado brasileiro do Pará, nordeste do país.

Quando foi detido, José Irandir Cardoso trazia a identificação do irmão, mas a polícia conseguiu descobrir a verdadeira identidade do suspeito, depois de analisar as impressões digitais, adianta a Associated Press, esta quinta-feira.

Cardoso foi condenado a 32 anos de prisão por assalto à mão armada e pelo envolvimento no homicídio de um pescador, tendo escapado do estabelecimento prisional, no Estado nortenho de Amapa, pouco depois de ter sido sentenciado.