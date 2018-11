Assassino em série confessou a morte de 90 pessoas

Hoje às 17:34 Facebook

Um homem a cumprir pena de prisão está a ser investigado depois de ter confessado o assassinato de 90 pessoas, durante quatro décadas, nos EUA.

O FBI acredita que Samuel Little, de 78 anos, pode ser o responsável por uma das maiores ondas de assassinatos nos Estados Unidos da América. As autoridades estão agora a tentar compreender se a confissão que o homem fez vai ao encontro das mortes de dezenas de mulheres que ocorreram entre 1970 e 2005.

Segundo a BBC, os investigadores já conseguiram estabelecer uma relação entre o homem e 34 mortes e estão a trabalhar para estabelecer a ligação com outras.

Samuel está atualmente a cumprir pena depois de ter sido acusado da morte de três mulheres em 2014. Em 2012, o homem foi detido num espaço para sem-abrigo, em Kentucky, onde foi procurado por acusações relacionadas com droga.

O ADN e o programa do FBI que tramaram Samuel

Uma amostra de ADN foi o suficiente para ligar o homem à morte de três pessoas em Los Angeles, entre 1987 e 1989. As três vítimas foram espancadas e estranguladas antes de os seus corpos serem enterrados separadamente. Apesar de ter-se declarado inocente, foi condenado a três penas de prisão perpétuas, sem oportunidade de liberdade condicional.

As condenações associadas a estes três crimes fizeram com que Samuel fosse colocado num programa do FBI, que analisa infrações relacionadas com crimes violentos e sexuais, compartilhando informações com policias locais para cruzar crimes não resolvidos.

Foi desta forma que os agentes responsáveis pelo programa conseguiram estabelecer "padrões alarmantes" com outros assassinatos nos EUA, levando à reabertura de um caso não resolvido de um assassinato em Odessa, no Texas, de uma mulher chamada Denise Christie.

Um Ranger daquela localidade deslocou-se à Califórnia para falar com Samuel que, pensando que o contratavam para mudar de prisão, aceitou falar. Foi, então, que o homem confessou a autoria de 90 mortes.

Fonte do FBI disse que o homem está em más condições de saúde e que o mais provável é que fique numa prisão do Texas até à morte. "A maior lição que podemos retirar daqui é o poder da partilha de informação", disse Kevin Fitzsimmons, responsável pelo programa que levou à confissão de Samuel.