Assassino em série que violou e matou mulheres encontrado 30 anos depois

As autoridades sul-coreanas acreditam ter resolvido o caso de um assassino em série que violou e matou pelo menos três mulheres há 30 anos, mas que é suspeito de mais sete homicídios.

Entre 1986 e 1991, a Polícia do país mobilizou mais de dois milhões de agentes e dedicou 1,8 milhões de dias úteis, batendo qualquer recorde anterior, para investigar 10 casos de homicídios de mulheres nas áreas rurais de Hwaseong, ao sul de Seul. Durante esse tempo, foram investigadas cerca de 21 mil pessoas e comparadas as impressões digitais de mais cerca de 20 mil, mas sem sucesso. O caso inspirou o realizador cinematográfico sul-coreano Bong Joon-ho, que em 2003 lançou "Memórias de um assassino" para o grande ecrã.

As vítimas, cujas idades variavam (a mais nova era adolescente e a mais nova tinha cerca de 70 anos), eram estranguladas pelo agressor com as próprias meias ou "collants", de acordo com o canal de notícias coreano Yonhap.

Novos testes de ADN relacionaram agora três desses assassinatos a Lee Chun-jae, de 56 anos. No entanto, o sul-coreano, que já está a cumprir pena de prisão perpétua por ter violado e matado a cunhada, em 1994, negou as acusações e não pode ser acusado, porque os crimes já prescreveram.

"Expresso as minhas profundas condolências às vítimas e suas famílias, bem como ao povo coreano, por não termos sido capazes de resolver este caso durante muito tempo", disse à agência de notícias AFP o chefe da Polícia da província de Gyeonggi Nambu, Ban Gi-soo. "Faremos o possível para descobrir a verdade com um senso de responsabilidade histórica", acrescentou.