Assembleia Geral da ONU discute saúde e desenvolvimento sustentável

Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Saúde, desenvolvimento sustentável, armas nucleares e pequenos Estados insulares são os temas dos eventos promovidos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) durante esta semana em Nova Iorque, em simultâneo com o debate geral.

A Assembleia Geral, que arrancou a 17 de setembro a 74.ª sessão, sob a presidência do nigeriano Tijjani Muhammad-Bande, realiza cinco eventos de alto nível entre segunda e sexta-feira e reúne os líderes para uma cimeira sobre o clima convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

A 74.ª sessão da Assembleia Geral tem como tema a união de esforços multilaterais para a erradicação da pobreza, educação de qualidade, ação climática e inclusão e espera a participação de 196 membros.

Uma cimeira, um fórum político, um diálogo e três reuniões de alto nível completam a semana preparada pela Assembleia Geral.

A semana começa com a Cimeira da Ação Climática, depois de um fim de semana dedicado às vozes dos jovens ativistas pelo ambiente. Na reunião de alto nível, os líderes políticos e organizações com os planos mais ambiciosos, completos e audazes para a sustentabilidade do mundo, o combate às alterações climáticas e para uma economia verde deverão discursar em três minutos.

A primeira reunião de alto nível da ONU sobre cobertura universal de saúde universal realiza-se na segunda-feira com a 'motto' "unidos para construir um mundo mais saudável".

Esta reunião denominada "Universal Health Coverage" acontece pela primeira vez na ONU, num contexto em que todos os países se comprometeram em tentar prestar uma cobertura de saúde universal até 2030, assegurando o acesso a serviços de saúde de qualidade, acesso a medicina e vacinas seguras, efetivas e económicas e também a proteção contra riscos financeiros.

Nos primeiros dois dias do debate geral da Assembleia Geral, terça e quarta-feira, realiza-se o fórum político sobre objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS). Este fórum é também o primeiro a analisar os progressos desde a assinatura da Agenda 2030 por mais de 190 países há quatro anos e da adoção de 17 ODS para um mundo mais sustentável e igualitário em assuntos de ambiente, trabalho digno, condições de vida, qualidade de serviços de saúde, igualdade social, acesso a educação e proteção da natureza.

Quinta-feira é dia do encontro de alto nível para financiamento do desenvolvimento sustentável e também da reunião de alto nível para promover o dia internacional da eliminação total das armas nucleares, celebrado anualmente a 26 de agosto.

Num esforço para que a Agenda 2030 e os ODS sejam respeitados, a Assembleia Geral realiza o encontro de alto nível para financiamento do desenvolvimento sustentável, que deverá abordar assuntos como a utilização de recursos públicos para sociedades mais inclusivas e equalitárias, o combate à corrupção e a fluxos finaceiros ilícitos ou iniciativas de ação climática para conter a dívida pública.

Sexta-feira, dia 27 de setembro, a Assembleia Geral realiza uma reunião de alto nível sobre o progresso dos Estados em desenvolvimento das pequenas ilhas pelas Modalidades de Ação Acelerada (SAMOA).

A 74.ª sessão da Assembleia Geral da ONU vai ter a participação de 91 Chefes de Estado, seis vice-presidentes, 45 chefes de Governo, cinco vice-primeiros-ministros, 44 ministros, dois chefes de delegação e três observadores.

Com a presença de 196 delegações mundiais, a Assembleia Geral vai intermediar outras 630 reuniões oficiais.