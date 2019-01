Assessor do exército alemão detido por espionagem a favor do Irão

Hoje às 14:36 Facebook

As autoridades alemãs detiveram um conselheiro do exército, com dupla nacionalidade afegã e alemã, por suspeita de espionagem para o Irão, disse, esta terça-feira, a Procuradoria-Geral de Karlsruhe.

Abdul Hamid, assessor cultural e linguístico do exército alemão, é acusado de "passar informações aos serviços secretos iranianos" e tinha um mandado de captura desde dezembro passado.

Segundo a Procuradoria-Geral de Karlsruhe, o homem de 50 anos foi detido na região da Renânia, no oeste da Alemanha, e vai ser ainda hoje apresentado perante um juiz, que decidirá as medidas de coação.

Segundo a publicação Der Spiegel, Hamid é suspeito de ter transmitido "informações altamente sensíveis" aos serviços secretos iranianos, para os quais trabalha há vários anos.

As informações dizem respeito a atividade militar do exército alemão no Afeganistão, segundo o Der Spiegel. Os casos de espionagem na Alemanha não são inéditos e têm-se repetido com frequência nos últimos anos.

Em 2016, Markus Reichel, um ex-agente do serviço secreto alemão, foi condenado a oito anos de prisão por "alta traição", depois de ter sido considerado culpado de colaboração com a CIA e com a Rússia.

Em 2011, as autoridades alemãs também prenderam e condenaram à prisão um casal suspeito de fazer espionagem para os serviços secretos russos durante mais de 20 anos.