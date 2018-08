Assessora da Casa Branca goza com cancro de John McCain

11 Maio 2018 às 15:30 Facebook

Uma assessora da Casa Branca gozou com o cancro cerebral de John McCain, senador do Arizona, EUA, numa reunião interna.

De acordo com o "The Washington Post", o comentário surgiu no meio da tensão entre a Casa Branca e John McCain, após o senador se opor à nomeação de Gina Haspel para diretora da CIA pelo presidente Donald Trump.

Numa reunião interna, Kelly Sandler, assessora de comunicação, desvalorizou a oposição do senador do Arizona, dizendo que "ele está a morrer de qualquer das formas".

Um porta-voz da Casa Branca não desmentiu a ocorrência e emitiu um comunicado sem referir a questão: "Nós respeitamos o serviço do senador McCain para com a nossa nação e ele e a família estão nas nossas orações durante estes tempos difíceis".

Gina Haspel, diretora da CIA, também publicou um comunicado sobre o assunto: "Tenho o maior respeito pelo senador McCain e agradeço a consideração com a qual abordou este processo de nomeação".

Já Cindy McCain, esposa de John McCain, escreveu no Twitter na quinta-feira, identificando Kelly Sandler: "Deixe-me lembrá-la que o meu marido tem uma família, sete filhos e cinco netos".

Depois de Gina Haspel emitir o comunicado, McCain também respondeu, afirmando que, apesar de Haspel ser "uma patriota", o trabalho passado na CIA a supervisionar programas de interrogatório era "perturbador". "A sua recusa em perceber a imoralidade da tortura é desqualificante", escreveu o senador do Arizona. "Eu acredito que o Senado deveria exercer o seu dever de conselho e consentimento e rejeitar esta nomeação".

O relacionamento atribulado entre John McCain e Donald Trump não é novo. Em 2015, pouco depois de lançar a sua campanha presidencial, Trump gozou com o serviço se guerra do senador do Arizona, dizendo que "ele não era um herói de guerra. Ele é um herói de guerra porque foi capturado. Eu gosto de pessoas que não foram capturadas".