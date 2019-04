Asteroide bombardeado para recolher dados sobre a vida na Terra

Hoje às 16:30 Facebook

Uma sonda japonesa "bombardeou" um asteroide a 300 mil quilómetros da Terra, com o objetivo de recolher material que possa dar aos cientistas novas pistas sobre a origem da vida no planeta.

Quando se encontrava a cerca de 500 metros do asteroide Ryugu, a nave Hayabusa 2 lançou um dispositivo que colidiu com o objeto celeste, revela a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa), sobre a operação realizada esta sexta-feira.

Incorporado com um explosivo de cobre do tamanho de uma bola de basebol, o dispositivo de impacto foi programado para explodir 40 minutos depois do lançamento, abrindouma cratera na superfície do asteroide, revela o jornal "The Guardian".

Após o lançamento, a Hayabusa 2 fez uma saída brusca do local, para evitar a colisão com o asteroide ou sofrer os estragos da explosão. No entanto, libertou uma câmara que terá captado o momento, mas ainda não se sabe quando poderá transmitir as imagens para que a Jaxa determine se a missão foi bem-sucedida.

A sonda voltará ao local depois de a poeira e os detritos assentarem, para observar de cima a superfície do asteroide e recolher amostras do solo que ainda não foram expostas ao sol ou raios espaciais. Se a missão for completada com sucesso, será a primeira vez que uma nave recolhe este tipo de materiais. Em 2005, numa missão semelhante que atingiu um cometa, a NASA observou este tipo de fragmentos mas não os recolheu.

Segundo a conta de Twitter da Hayabusa 2, a nave espacial não encontrou nenhum problema durante a retirada e, na sua mais recente atualização, afirma que a missão está a "progredir estavelmente".

O tamanho da cratera irá depender da composição da superfície do asteroide - até 10 metros de diâmetro se for areoso, e cerca de 3 metros se for rochoso, de acordo com a agência espacial. Os cientistas esperam que o asteroide contenha grandes quantidades de matéria orgânica e água de há 4,6 mil milhões de anos, quando o sistema solar nasceu.

Em fevereiro, a Hayabusa 2 tocou brevemente no asteroide, depois de uma jornada de mais de três anos e meio e disparou uma bala para o solo para levantar poeira para recolha, antes de voltar à sua posição.

A missão 30 mil milhões de ienes (cerca de 240 mil milhões de euros) foi lançada em dezembro de 2014 e todas as amostras subterrâneas que foram deslocadas durante a criação da cratera serão armazenadas na Hayabusa 2 até pousar no sul da Austrália em 2020.