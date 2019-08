Astronauta acedeu a conta bancária de ex-mulher em estação espacial

Adriana Castro Hoje às 19:11 Facebook

O caso parece ser o primeiro crime no espaço. A astronauta da NASA Anne McClain estava numa missão espacial de seis meses quando terá acedido à conta bancária da ex-companheira.

O acesso terá sido feito na Estação Espacial Internacional, onde Anne McClain viveu durante uma missão de meio ano. A astronauta reconhece ter consultado uma conta bancária, mas diz não ter feito "nada de mal". Através de um advogado, McClain assegura ter consultado as finanças conjuntas do casal.

Anne McClain e Summer Worden, oficial de inteligência da Força Aérea norte-americana, casaram em 2014 e têm um filho em conjunto. Separaram-se em 2018.

Antes do divórcio, a astronauta ajudava a criar o filho da companheira, fruto de um relacionamento anterior, e garante ter dado apoio financeiro. O advogado disse que McClain acedeu à conta bancária porque se estava a certificar que "as finanças da família estavam em ordem e que havia dinheiro suficiente para pagar as contas e cuidar do filho de Worden". Afirmou não saber que Worden tinha pedido que não consultasse mais a conta.

"Ela nega veementemente ter feito algo impróprio", disse o advogado, Rusty Hardin, acrescentando que Anne McClain "cooperou totalmente".