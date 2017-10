Atacante com faca mata uma pessoa e fere oito na Polónia

Hoje às 16:25, atualizado às 18:30 Facebook

Um homem foi detido depois de ter atacado várias pessoas com uma faca, num centro comercial, na cidade polaca de Stalowa Wola, Podkarpacie. Uma pessoa morreu e pelo menos oito ficaram feridas.

De acordo com o órgão de comunicação polaco "RMF24", o atacante chama-se Konrad K., tem 27 anos, é caucasiano e reside na cidade.

Segundo as autoridades, citadas pela imprensa polaca, o suspeito entrou no centro comercial "Vivo" pouco depois das 15 horas locais e atacou as vítimas por trás, ferindo-as nas costas.

A agente da polícia Anna Klee afirmou à agência noticiosa polaca PAP que o objeto utilizado foi uma faca e que a vítima mortal é uma mulher com 50 anos, que morreu já no hospital.

O indivíduo não estava sob efeito de álcool. Aguardam-se os resultados dos exames toxicológicos. Para já, não há informações quanto à motivação do ataque.

Imagens do cenário e do aparato policial no centro comercial "Vivo" estão a ser publicadas nas redes sociais.