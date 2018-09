Ataque a porto no Iémen pode atingir centenas de milhares de pessoas

08 Junho 2018 às 12:05 Facebook

Twitter

As Nações Unidas avisaram esta sexta-feira que centenas de milhares de civis poderão ser afetados por um ataque ou cerco militar da cidade portuária de Hodeida por parte das forças pró-governo iemenitas, apoiadas por uma coligação liderada pelos sauditas.

A coordenadora das Nações Unidas para o Iémen, Lise Grande, diz que as agências humanitárias no Iémen "temem, no pior caso, que até 250 mil pessoas possam perder tudo - até mesmo as suas vidas", dentro e nos arredores de Hodeida.

A ONU e seus parceiros estimam que cerca de 600 mil civis vivem atualmente em Hodeida e nos arredores.

Forças do governo têm tentado controlar Hodeida, a partir da qual a maior parte da população do Iémen recebe alimentos e remédios.

Hodeida, no Mar Vermelho, é o principal porto de entrada para importações e ajuda humanitária ao país.

A guerra civil no Iémen tem-se prolongado desde março de 2015, entre rebeldes Houthi e forças do governo apoiadas pela coligação liderada pela Arábia Saudita e com apoio dos EUA.