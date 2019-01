Ataque anarquista a embaixada dos EUA em Atenas

Hoje às 08:14 Facebook

A polícia grega informou, esta segunda-feira, que deteve oito pessoas suspeitas de terem vandalizado com tinta a embaixada dos Estados Unidos em Atenas. O ataque já foi reivindicado pelo grupo anarquista Rouvikonas.

A polícia adiantou que as oito pessoas foram detidas depois de cerca de dez indivíduos em motos terem lançado tinta vermelha para a entrada do estacionamento da embaixada por volta das 3.30 horas locais (1.30 em Lisboa).

O grupo protesta contra "o imperialismo norte-americano" e o acordo da Grécia com a vizinha Macedónia (que prevê a mudança do seu nome para Macedónia do Norte em troca da adesão à NATO), bem como contra a recente decisão dos EUA de retirarem as suas forças militares da Síria.

O mesmo grupo já realizou ataques semelhantes contra embaixadas, organizações estatais gregas e sedes de partidos políticos.