Ataque com faca em jardim-de-infância na China deixa 14 crianças feridas

Um ataque com faca por uma mulher de 39 anos, num jardim de infância no centro da China, resultou, esta sexta-feira, em 14 crianças feridas, informaram as autoridades chinesas, enquanto os motivos do ataque continuam por esclarecer.

O ataque ocorreu esta sexta-feira de manhã no jardim-de-infância Xinshiji, nos subúrbios do município de Chongqing, quando as crianças regressavam às salas de aula.

A mulher, identificada pelas autoridades como Liu, já foi detida pela polícia e as crianças estão a receber tratamento hospitalar, detalharam as autoridades.

Imagens difundidas nas redes sociais chinesas mostram as crianças feridas a entrarem para ambulâncias junto à entrada da escola, algumas transportadas em macas.

A China tem registado vários incidentes do género, normalmente ligados a pessoas com problemas psicológicos ou ressentimentos com vizinhos ou a sociedade em geral.

Em junho passado, um homem atacou três rapazes e a mãe destes, com uma faca de cozinha, perto de uma escola em Xangai. Dois dos rapazes morreram. A polícia revelou que o homem estava desempregado e executou o ataque "como vingança contra a sociedade".

No mesmo mês, uma pessoa morreu e dez ficaram feridas quando um homem conduziu uma empilhadora contra peões numa cidade do leste da China, e acabou por ser abatido pela polícia.

Em abril, um homem armado com uma faca matou sete estudantes e feriu 19, quando os jovens regressavam a casa, no norte do país.

A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas de fogo, pelo que os ataques são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.