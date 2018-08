Ataque com mísseis contra posições militares do governo na Síria

30 Abril 2018 às 00:01 Facebook

Twitter

A agência oficial síria Sana anunciou que foram disparados, este domingo, "mísseis inimigos" contra "posições militares" governamentais nas províncias de Hama e Alepo, sem identificar a origem do ataque.

"Um novo ataque com mísseis inimigos atingiu posições militares" naquelas duas províncias, no centro e norte da Síria, refere a agência citando uma fonte militar.

A organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) confirmou o ataque com mísseis e relatou que "elementos iranianos" estavam estacionados nas duas bases militares que foram alvejadas, não dando qualquer informação sobre possíveis vítimas ou sobre os responsáveis pelo ataque.

A guerra na Síria prolonga-se há sete anos, desde a repressão sangrenta de manifestações pró-democracia em março de 2011.

O conflito já causou a morte de 350 mil pessoas e provocou milhões de refugiados e deslocados.

Em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do Governo de Bashar al-Assad, no passado dia 14 os Estados Unidos, a França e o Reino Unido realizaram uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria.