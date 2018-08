Ataque contra centro de registo eleitoral no Afeganistão

06 Maio 2018 às 16:28 Facebook

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas num ataque contra um centro de registo eleitoral na região leste do Afeganistão.

Uma bomba explodiu este domingo num centro de registo para as eleições legislativas e regionais no Afeganistão, previstas para 20 de outubro. O centro estava montado numa tenda dentro do recinto de uma mesquita.

"Uma multidão de pessoas que estava a sair da mesquita juntou-se e estava a registar-se" para as eleições, contou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP), o chefe da polícia da província de Khost, Abdul Hanan.

O diretor-adjunto dos serviços de saúde da província de Khost, Gul Mohammad Mangal, confirmou, também à AFP, que o atentado fez pelo menos 12 mortos e 33 feridos, admitindo que o balanço de vítimas pode ainda aumentar. "Alguns feridos estão em estado crítico e as ambulâncias continuam a trazer pessoas", relatou o responsável.

Este novo incidente acontece alguns dias depois de vários ataques no Afeganistão terem matado várias dezenas de pessoas, incluindo 10 jornalistas.

No passado dia 22 de abril, um atentado suicida reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) contra um outro centro de registo eleitoral, desta vez na capital do país (Cabul), matou cerca de 60 pessoas.

As autoridades afegãs esperam registar 14 milhões de afegãos adultos nos próximos meses, de forma a que possam votar nas eleições de outubro, que serão as primeiras naquele país desde 2010.

Estes recentes ataques contra os centros de registo eleitoral fazem recear uma vaga de violência por ocasião das eleições.