Ataque do Boko Haram faz pelo menos 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas morreram e 84 ficaram feridas na sequência de um ataque do grupo radical Boko Haram em Maiduguri, norte da Nigéria, ocorrido no domingo à noite.

"Até ao momento detetámos 18 cadáveres em dois quarteirões" da periferia de Maiduguri, disse à agência France Presse, Benlo Dambatto responsável local pelo organismo estatal de socorro e urgências (SEMA).

"As pessoas foram atingidas a tiro na altura em que tentavam fugir dos confrontos entre militares e membros do grupo radical islâmico que atacavam a zona", disse a mesma fonte.

A Nigéria viu um aumento de ataques suicidas nos últimos meses, apesar da diminuição da presença do grupo em alguns dos territórios, resultado das operações realizadas pelas forças de segurança do país.

O grupo jiadista passou assim a adaptar os ataques, perpetrando ações em pontos fracos como locais de oração, escolas e campos de refugiados.

O Boko Haram, cujo nome significa "a educação ocidental é pecado", luta pela imposição de um Estado islâmico na Nigéria, um país predominantemente muçulmano no norte e maioritariamente cristão no sul.

Desde o início da atividade da organização na região, em 2009, mais de 20 mil pessoas morreram.

As Nações Unidas apontam que cerca de 1,6 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, com 4,7 milhões a precisar urgentemente de assistência alimentar.