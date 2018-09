Ataque suicida durante reunião de líderes religiosos faz oito mortos em Cabul

JN com Lusa 04 Junho 2018 às 08:55 Facebook

Um ataque à bomba suicida perto de um local onde, esta segunda-feira de manhã, se reuniam líderes religiosos, na zona oeste de Cabul, Afeganistão, provocou pelo menos oito mortos.

Segundo a agência de notícias AFP, a explosão ocorreu perto de uma sala onde clérigos superiores do Conselho Afegão de Ulema se pronunciavam contra os conflitos armados em curso no país. Fonte oficial disse que um bombista suicida ativou um dispositivo explosivo no fim do encontro.

"Informações iniciais indicam que o ataque suicida ocorreu quando os clérigos estavam a sair da sala" onde decorria o encontro, cerca das 11.30 horas locais (cerca de oito horas em Portugal continental), disse o porta-voz da polícia de Cabul, Hashmat Stanikzai, ao jornal local Tolo News.

O conselho de Ulemas inclui imãs, professores e autoridades religiosas e legislativas de todo o país e que se reuniram hoje na capital. Antes do ataque, o conselho tinha feito um apelo às forças governamentais afegãs e aos talibãs para terminarem com combates no sentido de alcançarem um cessar-fogo. Na mesma declaração, os clérigos baniam ataques suicidas, considerando-os proibidos pela lei islâmica.

O ataque não foi, até agora, reivindicado.

O Afeganistão está em estado de turbulência política e social, com as forças governamentais a combaterem a contínua insurgência de vários grupos radicais que atuam no país.