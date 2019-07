Ataque suicida mata nove pessoas em hospital no Paquistão

Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma bombista suicida matou nove pessoas e feriu 30 num ataque dos talibã a um hospital, no Paquistão, para onde já estavam a ser levados feridos de um tiroteio com a polícia, foi conhecido este domingo.

De acordo com a agência noticiosa AP, citada pela agência Lusa, Salim Riaz Khan, um responsável da polícia de Dera Ismail Khan, no nordeste do país, junto à fronteira com o Afeganistão, disse que inicialmente dois homens armados em motas abriram fogo sobre a polícia numa área residencial, matando duas pessoas.

Segundo o responsável, a bombista suicida fez-se depois explodir à entrada do hospital, matando mais quatro membros da polícia e três civis que estavam a visitar familiares.

Entre os feridos estão oito polícias, alguns em estado crítico, de acordo com Salim Riaz Khan.

O ataque danificou a sala de urgências e obrigou ao seu encerramento, tendo os feridos sido levados para um hospital militar, segundo um responsável hospitalar que falou sob condição de anonimato, por medo de represálias.

Um especialista forense local, Inayat Ullah, disse que a bombista se fez explodir juntamente com sete quilos de explosivos com unhas e rolamentos.

O grupo extremista talibã reivindicou o ataque, mas não reconheceu que a bombista suicida foi uma mulher.

O exército paquistanês tem levado a cabo várias operações nos últimos anos contra os talibã e outras milícias junto à fronteira com o Afeganistão, tendo a violência diminuído, mas ocorrendo ainda ataques ocasionais, sobretudo com as forças de segurança ou minorias religiosas como alvo.