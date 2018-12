Hoje às 12:56 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas num ataque terrorista contra o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Tripoli, segundo um balanço divulgado esta terça-feira pelas autoridades líbias.

Entre as vítimas mortais do ataque, classificado como terrorista pelas autoridades, conta-se o diretor de um departamento do Ministério, avançou uma fonte das forças de segurança, citada pela imprensa local.