Ataques aéreos no Afeganistão provocam vários mortos

Pelo menos 14 civis afegãos foram mortos nos últimos dias durante dois ataques aéreos, anunciou esta quinta-feira a Missão das Nações Unidas no Afeganistão (MANUA), lamentando que o número de vítimas "continue a aumentar".

Segundo a MANUA, as 14 pessoas, incluindo cinco mulheres e sete crianças, foram mortas em ataques aéreos entre segunda e quarta-feira nas províncias de Helmand (sul) e Kounar (leste).

Numa mensagem na rede social Twitter, a organização salientou que "as partes devem respeitar as obrigações internacionais para proteger os civis".

Apenas as forças aéreas afegãs e norte-americanas realizam operações aéreas em apoio às tropas terrestres e, nos últimos meses, intensificaram os seus ataques contra os talibãs e o grupo terrorista Estado Islâmico.

Na sexta-feira, pelo menos 17 polícias foram mortos e outros 14 ficaram feridos num bombardeamento que aconteceu por erro dos Estados Unidos a um posto de controlo na província de Helmand, no sul do Afeganistão, segundo as autoridades locais.

Fontes do governo regional indicaram que as mortes foram causadas por um ataque da força aérea dos Estados Unidos, que erroneamente bombardeou um posto de controlo das forças afegãs.

A guerra no Afeganistão, que começou em 2001 com a invasão dos Estados Unidos, encontra-se neste momento num período particularmente violento.