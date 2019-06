Até o mapa das temperaturas grita com o calor em França

Hoje às 11:10 Facebook

França está, à semelhança de outros países da Europa Central, a ser fortemente atingida por uma onda de calor. O perigo a curto e médio/longo prazo que as temperaturas elevadas constituem está ironicamente refletido num mapa meteorológico que exibe uma forma cadavérica.

A imagem, popularizada por um utilizador no Twitter, é insólita mas real. Trata-se de uma captura de ecrã do mapa de previsão do tempo para dia 27 de junho, quinta-feira passada, em que se vê, abstratamente, uma espécie de caveira. O autor do "tweet" fez mesmo a comparação entre a imagem visível e o quadro "O Grito", de Edvard Munch.

Ruben Hallali, doutorado em meteorologia pela universidade de Paris-Saclay, confirmou a autenticidade da imagem que publicou ao "CheckNews", um portal de verificação de dados do jornal francês "Libération": "O mapa foi retirado da meteociel.com [site meteorológico francês que permite previsões e observações em tempo real]. Representa o resultado de uma previsão de temperaturas em França para 27 de junho de 2019".

De acordo com o porta-voz do Météociel, o mapa foi inicialmente divulgado a 20 de junho naquela plataforma, que gera automaticamente visualizações de padrões meteorológicos com base em dados de vários modelos de previsão. Sylvain Dupont disse à CNN que esse mapa em particular foi gerado a partir de dados reais criados por um sistema de previsão global dos Estados Unidos, e que representava temperaturas do ar de 26 a 28 graus Celsius em quase toda a França, média incomum para a época do ano. "Representa bem a anda de calor atual", acrescentou.

"Por acaso, foi possível imaginar uma forma de um crânio neste mapa (...) Há tantos mapas criados no nosso site para cada previsão atualizada, que é estatisticamente possível que alguns se pareçam com algo", disse ainda à CNN.

Alerta de calor extremo

O serviço meteorológico francês, Météo-France, ativou na quinta-feira o alerta de calor extremo. Criado a seguir à vaga de calor de 2003, o alerta foi ativado pela primeira vez desde então e vigora até à tarde de sexta-feira em quatro regiões do sul do país (Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault e Vaucluse), devido às previsões de temperaturas de 42 a 45 graus previstas para os próximos dias. O calor registado no mês de junho bateu mesmo recordes absolutos.