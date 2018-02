Atentado na Nigéria causa 19 mortos e 70 feridos

Hoje às 12:40 Facebook

Pelo menos 19 pessoas morreram e 70 ficaram feridas quando três bombistas suicidas se fizeram explodir num mercado no nordeste da Nigéria, um ataque atribuído ao Boko Haram.

As explosões ocorreram na sexta-feira ao início da noite em Konduga, a cerca de 35 quilómetros a sudeste da capital do estado de Borno, num mercado de peixe que serve também como restaurante e zona de lazer.

Segundo Babakura Kolo e Musa Ari, dois líderes da milícia que trabalha com o exército contra o grupo radical Boko Haram, os três bombistas eram todos homens.

"Temos 19 mortos e cerca de 70 feridos", afirmou Babakura Kolo, citado pela agência AFP, indicando que, entre os mortos, estão 18 civis e um soldado. Dos feridos, 22 estão em estado considerado crítico.

O grupo radical Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas no decorrer dos nove anos de insurreição armada.

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, assegurou, em dezembro de 2015, que os jiadistas tinham sido "tecnicamente batidos".

As capacidades do Boko Haram perderam força desde 2014, quando o movimento jiadista controlou partes do nordeste da Nigéria, mas o grupo ainda é uma ameaça.