Avião em que seguia Melania Trump aterrou de emergência

Um avião governamental dos EUA em que seguia Melania Trump foi forçado a aterrar de emergência esta quarta-feira, numa base aérea em Maryland. A cabine terá ficado cheia de fumo devido a "problemas mecânicos".

A representante de Trump, Stephanie Grisham, confirmou ao jornal "USA Today" que havia um "pequeno problema mecânico" no avião, garantido que "tudo está bem e todos estão seguros".

Alguns jornalistas que também seguiam no avião disseram que havia muito fumo e que se sentia o cheiro de algo queimando. A equipa de cabine deu toalhas molhadas para os tripulantes protegerem a casa e as vias respiratórias do fumo.

Um dos membros da tripulação relatou ao mesmo jornal que a causa poderá ter sido "uma unidade de comunicação com defeito que sobreaqueceu". No entanto, "a Casa Branca não confirmou", segundo um relatório citado pelo "USA Today".

Está neste momento a ser reavaliada a viagem de Melania Trump à Filadélfia para um evento sobre o vício de drogas.