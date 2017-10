Atirador abre fogo sobre pessoas em cidade sueca

Ontem às 23:04 Facebook

Várias pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira à noite, quando um homem abriu fogo na zona antiga da cidade de Trelleborg, na Suécia.

Relatos da imprensa local dão conta de uma grande operação policial em curso e de que várias pessoas foram baleadas.

No site oficial da polícia sueca, as autoridades dão conta de que há vários locais fechados e considerados "áreas de crime". Pelo menos quatro homens foram hospitalizados com ferimentos, desconhecendo-se, até ao momento, a gravidade da sua situação.

Até ao momento, não há indicação de que se trata de um ataque terrorista.