Atirador da Córsega matou por causa de cão

As autoridades francesas já apuraram o motivo que levou, na quarta-feira, um homem a disparar mortalmente contra uma pessoa e a deixar outras cinco feridas, numa cidade na ilha da Córsega, suicidando-se mais tarde.

Foi um diferendo em relação a um cão, que provocou o caos, ontem à tarde, nas ruas da localidade de Montesoro, no sul da cidade de Bastia. Um sexagenário na posse de uma faca e duas espingardas disparou contra, pelo menos, "uma dúzia de pessoas", incluindo quatro agentes da Polícia, de acordo com a procuradora da República de Bastia, Caroline Tharot, citada pelo "Le Figaro".

O porteiro do prédio onde o atirador morava - de onde saiu e onde se barricou depois do ataque - "morreu atingido por uma bala na perna direita, que atingiu a artéria femoral", adiantou Tharot. As outras cinco vítimas, três mulheres e dois homens, ficaram feridas. Uma deleas, acrescentou a procuradora da República, foi um agente, que foi atingido no pescoço e está em "tratamento intensivo", sendo o prognóstico positivo.

Na origem da disputa, que opôs o agressor a um vizinho há já cerca de cinco anos, está o cão de Orsoni, que, segundo a procuradora, terá mordido, na altura, a namorada do vizinho. "Este foi aliás a primeira pessoa que Joseph feriu fora do edifício, com uma faca, desferindo-lhe golpes no estômago e no braço", detalhou, adiantando que a vítima é um jovem de 23 anos que foi levado para o hospital com ferimentos e cujo estado de saúde não é conhecido.

A prefeitura da Alta Córsega reportou um atirador "isolado", que começou a disparar na rua, cerca das 16.25 horas locais (mais uma hora em Portugal continental), antes de recuar para o prédio onde morava. Horas depois, cerca da meia-noite local, o atirador, Joseph Orsoni, foi encontrado morto pelo Raid - polícia de intervenção -, depois de ter "cometido suicídio", confirmou o ministro do Interior, Christophe Castaner.

O autor dos disparos, natural da Córsega, residente em Montesoro, já tinha sido condenado duas vezes, em Ajaccio e Bastia, por violência com armas e ameaças de morte.