Ativista das Pussy Riot deixou de ver, falar e andar. Grupo fala em veneno

O ativista Pyotr Verzilov, membro do grupo russo de resistência Pussy Riot, deu entrada nos cuidados intensivos de um hospital de Moscovo em estado grave. A também banda de punk rock fala em envenenamento, mas a tese não foi confirmada.

Pyotr Verzilov foi hospitalizado na quarta-feira à noite, depois de ter perdido a visão, a fala e a mobilidade, avançou a imprensa russa, depois de o grupo, que se insurge contra o sexismo e o poder de Vladimir Putin, ter dado conta do caso nas redes sociais.

"O nosso amigo, irmão e camarada Petr (Pyotr) Verzilov está em reanimação. Corre perigo de vida. Acreditamos que tenha sido envenenado", escreveu a conta oficial das Pussy Riot no Twitter, esta quinta-feira. Numa segunda publicação, a organização russa escreveu estar urgentemente à procura do "melhor toxicólogo".

Veronika Nikulshina, membro do grupo, explicou à imprensa que, "num período de duas horas, Pyotr piorou exponencialmente." "Primeiro, perdeu a visão, depois a fala e depois perdeu a capacidade de andar", acrescentou. A tese de envenenamento, avançada por vários membros do grupo, carece, no entanto, de confirmação hospitalar.

Pyotr Verzilov foi um dos manifestantes que, sob disfarces de agentes da polícia, invadiram o relvado durante a final do campeonato da Rússia, a 15 de julho, em Moscovo. A ação de protesto visou ser uma chamada de atenção para a violência exercida pela polícia do país, após denúncias de torturas durante interrogatórios e em prisões russas terem sido tornadas públicas.

Verzilov é casado com a ativista política Nadezhda Tolokonnikova, que foi condenada a dois anos de prisão por ter ocupado, em 2012, o altar da Catedral de Cristo Salvador, em Moscovo, dançando e entoando cânticos de oposição a Putin, juntamente com amigas. Nessa altura, Verzilov, que também tem nacionalidade canadiana, foi porta-voz do grupo feminista.