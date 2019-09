Ativista que pediu demissão de presidente chinês morre sob custódia da polícia

Hoje às 14:03 Facebook

O ativista chinês Wang Meiyu, preso após ter apelado publicamente à demissão do Presidente chinês e à realização de eleições livres, morreu sob custódia da polícia, denunciou o irmão, esta segunda-feira, citado pela agência EFE.

Wang Meilin revelou que o irmão foi hospitalizado no domingo e que a família foi hoje notificada pelas autoridades da sua morte.

Wang Meiyu estava detido desde o início de julho na prisão de Hengyang, na sua cidade natal, no centro da China.

A família não sabe exatamente quando Wang morreu ou a causa da morte, embora o seu irmão tenha dito que está "relacionada com o governo local".

Durante o verão e outono de 2018, Wang Meiyu protestou sozinho nas cidades de Hengyang e Changsha, no centro do país, com uma faixa onde se lia: "Forte apelo à renúncia imediata de Xi Jinping (Presidente da China] e Li Keqiang [o primeiro-ministro chinês] e realização de eleições nacionais".

Após os protestos, agentes das forças de segurança chinesas ameaçaram-no por várias vezes, até que acabou por ser preso, em 08 de julho.

Wang era casado e tinha um filho e uma filha.

A lei chinesa permite que qualquer suspeito seja detido por um período de até seis meses, antes que seja apresentada uma queixa formal.

Sob a presidência de Xi Jinping, que ascendeu ao poder em 2013, uma campanha contra dissidentes resultou já na detenção de 250 advogados ou ativistas dos direitos humanos.

Dezenas foram condenados a pesadas penas de prisão por "subversão do poder do Estado".