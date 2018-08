Ativistas do ar limpo não querem que pais levem os filhos à escola de carro

21 Maio 2018 às 14:35 Facebook

Defensores da preservação do ambiente pediram ao governo britânico para proibir os pais de levarem os filhos à escola de carro, numa tentativa de diminuírem os níveis tóxicos da poluição atmosférica no Reino Unido.

De acordo com o "The Guardian", grupos ambientalistas e médicos alertam que a poluição causada por transportar os filhos de carro para escola está a ter um impacto sério na saúde dos jovens.

Novos números do Departamento de Transportes mostram que um em cada quatro carros na estrada em hora de ponta estão a levar crianças à escola.

Jenni Wiggle, da organização "Living Streets", disse que mais crianças a ir a pé para as aulas significavam menos veículos na estrada e melhoravam a qualidade do ar para todos. "Caminhar para a escola não só melhora a qualidade do ar, mas também é uma ótima maneira de as crianças fazerem mais exercícios nas suas vidas diárias, ajudando-as a chegar à escola de forma mais saudável, mais feliz e pronta para aprender", afirmou.

Instituições de caridade médicas apoiaram o pedido de proibição, mas disseram que ela deveria fazer parte de um pacote de medidas muito mais amplo. "Proibir carros de transportar crianças para a escola ajudará a reduzir a poluição nas salas de aula, mas isso é apenas uma gota no oceano. É necessário agir em nível local e nacional para ajudar as pessoas a adotarem formas de transporte mais limpas, como caminhar, andar de bicicleta e transporte público", justificou.

Andrea Lee, da organização ambiental ClientEarth, considerou que o problema pode ser corrigido através de "uma ação urgente do governo do Reino Unido e das autoridades locais para retirar os veículos mais poluentes das partes mais contaminadas de nossas cidades".

O porta-voz do Departamento de Transportes explicou que o governo quer "fazer da bicicleta a escolha natural de transporte para pessoas de todas as idades e origens" e "aumentar o número de crianças que geralmente caminham para a escola". "Estamos a investir 3,5 mil milhões de libras (quase quatro mil milhões de euros) em transporte ecológico e a encorajar a adoção de veículos elétricos, o que também vai melhorar a qualidade do ar", disse.

Na semana passada, o Reino Unido e cinco outras nações foram encaminhados para o Tribunal da Justiça Europeu por não combaterem os níveis ilegais de poluição do ar. A audiência será realizada dentro de alguns meses.

Mais de duas mil escolas primárias no Reino Unido estão situadas em locais problemáticos de poluição. Uma nova pesquisa da Living Streets mostra que 42% dos pais estão preocupados com os níveis de poluição do ar em redor da escola dos filhos.

A poluição do ar pode causar doenças debilitantes e problemas de saúde a longo prazo e é responsável por 40 mil mortes prematuras por ano no Reino Unido. Os especialistas dizem que as crianças são particularmente vulneráveis ​à poluição e, muitas vezes, absorvem e retêm os poluentes no corpo por mais tempo.