O apelo de Jim Carrey: "Desamiguem o Facebook"

Hoje às 07:48 Facebook

Twitter

O ator norte-americano Jim Carrey defendeu no Twitter que os utilizadores da rede social Facebook deviam apagar as respetivas contas, em protesto contra o facto de veicular "notícias falsas (fake news)".

A estrela de filmes como "The Truman Show - A Vida em Direto" e "Eternal Sunshine of the Spotless Mind - O Despertar da Mente" escreveu no Twitter que vai vender as suas ações do Facebook e apagar a sua conta, porque a gigante tecnológica beneficiou da ingerência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016, ao espalhar notícias falsas de origem russa, e ainda não está a fazer o suficiente para pôr fim à divulgação de "fake news".

Jim Carrey, de 56 anos, encorajou outros investidores e utilizadores a fazerem o mesmo e terminou o seu "tweet" com a palavra-chave "unfriendfacebook" ("desamiguem o facebook").

O Facebook ainda não reagiu ao "tweet" do ator, mas o fundador e presidente (CEO) Mark Zuckerberg tem afirmado que travar o fluxo de desinformação está entre os principais objetivos da empresa.