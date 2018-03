Atriz porno confirma caso com Trump e diz que foi ameaçada

Hoje às 09:50 Facebook

Na primeira grande entrevista sobre o alegado caso com Donald Trump, a atriz pornográfica Stormy Daniels confirmou que teve um caso com o presidente dos EUA em 2006, mas recusou revelar se tem provas sobre aquilo que diz. Disse ainda que foi ameaçada em Las Vegas, em 2011, depois de ter tentado vender a história.

Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, contou ao programa 60 Minutos, da CBS, que teve relações sexuais com Trump apenas uma vez, na suite do hotel onde ele estava instalada, no Lago Tahoe, em 2006. Numa das passagens da entrevista, a atriz revelou que Trump lhe confessou que ele e Melania dormiam em quartos separados e que ela lhe lembrava a filha.

"Ela disse: 'Tu és especial. Lembras-me a minha filha'. Sabes, ele disse coisas como: 'És inteligente e bonita e uma mulher a ter em conta e eu gosto de ti. Eu gosto de ti' ", disse Daniels ao jornalista Anderson Cooper.

Sobre as ameaças que diz ter sofrido, aconteceram em 2011, num parque de estacionamento em Las Vegas, quando tirava a filha da parte de trás do seu carro. "Esquece o Trump. Esquece a história", ter-lhe-á dito um homem, sobre a venda da história do caso a uma revista (negócio que acabou por cair). Na mesma troca de palavras, o homem ter dito que seria "uma pena que algo acontecesse à mãe" da bebé.

Pacto de silêncio

O advogado particular do Presidente dos Estados Unidos da América interpôs, na última semana, uma ação contra a atriz porno Stormy Daniels reclamando desta 20 milhões de dólares por violar o pacto de silêncio relativo a uma alegada relação com Trump.

Segundo o jornal "The Washington Post", Michael Cohen também pede na ação, de cerca de 16 milhões de euros, que todos os procedimentos futuros relativos a este caso sejam confidenciais.

A atriz terá recebido, na campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas, um pagamento do advogado de 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) para, supostamente, manter segredo sobre uma relação que manteve com Trump dez anos antes, pouco depois de o Presidente ter casado com Melania Trump,

Nas últimas semanas, a atriz tem tentado junto dos tribunais anular o acordo que fez com o advogado de Donald Trump para poder falar sobre a relação que manteve com este.