Atriz porno de 20 anos encontrada morta em casa

A atriz de filmes pornográficos Olivia Nova, de 20 anos, foi encontrada morta em casa, em Las Vegas (EUA), na terça-feira.

A notícia da morte da intérprete, que começou a dedicar-se à indústria do cinema pornográfico no ano passado, depois de ter entrado no mundo da moda aos 12 anos, foi confirmada pela agência da artista, em comunicado.

"A Direct Models está profundamente triste por saber da morte da modelo Olivia Nova, aos 20 anos (...) Estamos além do choque e da tristeza. Descansa em paz doce anjo", lê-se na nota emitida pela LA Direct Models, que agenciava a intérprete.

Segundo a agência, as causas da morte de Olivia, natural do Minnesota, ainda estão por apurar, sendo que os resultados da autópsia só serão conhecidos do público daqui a, pelo menos, seis semanas.

De acordo com o "New Zealand Herald", a morte da atriz acontece menos de um ano depois de o namorado ter cometido suicídio.

Olivia é a quarta atriz pornográfica a morrer nos últimos meses, depois de a norte-americana Yurizan Beltran, de 31 anos, e as canadianas August Ames, de 23, e Shyla Stylez, de 35, terem sido encontradas mortas. A primeira terá morrido vítima de overdose, a segunda ter-se-á suicidado e a terceira terá morrido durante o sono.