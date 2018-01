Atropela mortalmente jovem e foge antes de descobrir que era seu irmão

Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem atropelou mortalmente uma pessoa, no fim de semana, em Cruzeiro do Sul, no Brasil. Depois de fugir do local do acidente, descobriu que a vítima era seu irmão.

Geovane Nogueira de Holanda, de 32 anos, atropelou e matou um jovem que estava deitado no meio da estrada. Assustado e com medo de represálias, fugiu do local e foi contar o que tinha acontecido ao primo, que trabalha como polícia.

O familiar deu o alerta e dirigiu-se até ao local onde tinha acontecido o acidente, constatando que a vítima era Lailton Oliveira Aguiar, irmão do condutor.

"Os dois eram irmãos por parte de pai. O meu primo tinha ido buscar os filhos a casa da madrasta. Já perto da casa dela passou por cima de uma pessoa que estava deitada. Ele diz que tinha pouca visibilidade. Depois do acidente, veio à minha casa e contou o que tinha acontecido", disse o primo, ao portal "G1".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De acordo com o polícia, há informações de que a vítima esteve numa festa e estaria na rua a ameaçar condutores com uma serra. O próprio irmão terá tentado retirá-lo da festa, mas foi agredido e deixou o local. Tudo isto aconteceu poucas horas antes do acidente fatal.

" Ele está em estado de choque. Quando soube que se tratava de seu irmão, entrou em paranoia", contou o polícia ao jornal "Notícia de Santa Cruz".