Atropelado 300 vezes no metro após ser confundido com uma raposa morta

Um homem terá sido atropelado cerca de 300 vezes no metro de Londres, depois de ter sido confundido com uma raposa morta. Acredita-se que a vítima terá ficado na linha pelo menos durante catorze horas.

O homem de 47 anos, proveniente de Maidstone, na Inglaterra, terá sido atropelado trezentas vezes no metro de Londres e o seu corpo terá ficado catorze horas no túnel entre Holborn e Russel Square, antes de ser confirmado que se tratava do cadáver de uma pessoa.

De acordo com o "The Sun", o incidente ocorreu no dia 28 de dezembro, quando um trabalhador do metro acreditou que tinha visto uma raposa morta na linha, não dando importância ao caso. O serviço continuou normalmente até que, no dia seguinte, a polícia foi chamada, depois de um trabalhador se ter apercebido de que se trava de uma pessoa.

As autoridades concluíram que se tratava do corpo de uma pessoa, recorrendo a impressões digitais. Segundo as contas dos jornais britânicos, durante as catorze horas que o corpo esteve deitado na linha, vinte e seis veículos passaram em cada hora.

"Fomos chamados no dia 29 de dezembro para reportar que um corpo foi encontrado no túnel entre as estações de Holborn e Russel Square. Um homem de 47 anos de Maidstone foi declarado morto no local", referiu a polícia.

Os responsáveis pelos transportes de Londres referem que os seus pensamentos estão com a família da vítima, mas não prestam mais declarações até que o inquérito seja concluído.

Entre 2016 e 2017, existiram 15 casos de suicídio no metro de Londres.