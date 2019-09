Atualização do Chrome deixou Hollywood bloqueada

Hoje às 11:34 Facebook

Dezenas de computadores Mac Pro de vários estúdios de Hollywood, Los Angeles, deixaram de funcionar na segunda-feira, impedindo-os de trabalhar na edição de filmes e conteúdos. A falha deve-se a um erro de uma atualização do Chrome.

De acordo com a revista norte-americana "Variety", a falha, que afetou particularmente os editores de vídeo da capital do cinema, terá sido causada por uma atualização do Google Chrome. "Descobrimos recentemente que uma atualização do Chrome pode ter sido processada com um 'bug' [falha] que danifica o sistema de arquivos em máquinas MacOS", informou a empresa, acrescentando que está a ser finalizada uma nova atualização que resolverá o problema.

O culpado é uma versão recente do software Keystone, incluída no navegador Chrome, que serve para descarregar automaticamente as atualizações do navegador. Em computadores com o sistema de proteção da Apple contra software malicioso desativado, a atualização corrompeu o sistema de arquivos do computador, impossibilitando que estes fossem reiniciados.

Para explicar que a falha tenha atingido em força os editores de vídeo, nomeadamente toda a equipa da série "Modern Family", a "Variety" explica que muitos dos afetados tiveram de desativar a proteção em causa para trabalharem com dispositivos externos de áudio e vídeo comuns em configurações de edição profissional.

Os relatos de mau funcionamento dos Macs Pro começaram a circular entre editores de vídeo na segunda-feira, altura em que o denominador comum entre os computadores afetados parecia ser a presença do software Media Composer da Avid, que, para já, acabou por se revelar inocente.