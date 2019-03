Audi vai recolher 75 mil veículos com fuga de combustível nos EUA

Hoje às 20:22 Facebook

A Audi, do grupo Volkswagen, vai recolher para reparação quase 75 mil automóveis ligeiros e SUV nos Estados Unidos, no seguimento de uma deteção em vários modelos de uma fuga de combustível no motor, potencialmente perigosa.

A recolha abrangerá veículos dos modelos A6, A7 e SUV Q7 fabricados entre 2016 e 2018, e ainda as berlinas A8 produzidas entre 2015 e 2018.

O construtor automóvel afirma em documentos divulgados hoje pelo governo norte-americano que partes do sistema de injeção podem perder combustível e, se o combustível atingir uma fonte de ignição, pode deflagrar um incêndio. Os documentos não fazem referência a quaisquer ocorrências de fogo ou a feridos.

Os vendedores irão substituir os injetores de combustível direito e esquerdo sem custos para os proprietários dos veículos.

A Audi informou que os proprietários começarão a ser notificados para a reparação em meados de março.