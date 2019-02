Áudios colocam em causa versão de Bolsonaro sobre conversa com ministro demitido

Hoje às 23:14 Facebook

Mensagens de áudio divulgadas pela revista "Veja" colocam em causa a versão do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de que não teria falado três vezes com o seu ex-ministro Gustavo Bebianno, pelo WhatsApp, no dia 12 de fevereiro.

Gustavo Bebianno, ex-ministro da Secretaria-Geral, demitido na segunda-feira por Jair Bolsonaro, disse na terça-feira da semana passada, em entrevista à rede Globo, que havia conversado três vezes com o Presidente, tentando dessa forma negar uma eventual crise no Governo.

Na ocasião, Bolsonaro ainda estava internado devido a uma cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia.

No dia seguinte, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do chefe de Estado brasileiro, desmentiu a versão de Bebianno, afirmando que o ex-governante não tinha falado com o seu pai e que este estava a "mentir".

"Ontem [12 de fevereiro] estive 24 horas do dia ao lado do meu pai. É uma mentira absoluta de Gustavo Bebbiano que tenha falado três vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo Antagonista", escreveu Carlos Bolsonaro nas redes sociais.

Também Jair Bolsonaro pronunciou-se acerca da alegada conversa, em entrevista à rede Record, negando também ele que tenha mantido qualquer conversa com Bebianno no dia 13: "Em nenhum momento falei com ele. É mentira, porque determinei que a Polícia Federal investigasse", afirmou.

De acordo com os áudios a que a revista "Veja" teve acesso, Gustavo Bebianno recebeu pelo menos três mensagens de voz de Jair Bolsonaro, no dia 12 deste mês.

Nas mensagens enviadas por Bolsonaro que, segundo a "Veja", foram trocadas no dia 12, o chefe de Estado trata de um encontro marcado por Bebianno no Palácio do Planalto com um representante da TV Globo e de uma viagem que o então ministro organizava à Amazónia.

Segundo a "Veja", Bolsonaro encaminhou a Bebianno uma mensagem com a agenda de reuniões do ministro no dia 12, que continha um encontro com o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonet Camargo. Ao receber a mensagem, segundo a "Veja", Bebianno respondeu: "Algo contra, capitão?".

Bebianno recebeu então um áudio do presidente, em que Jair Bolsonaro declara que a rede Globo é uma inimiga do atual Governo e que, ao fazer um contacto com a emissora, Bebianno colocaria o chefe de Estado numa posição delicada com "outras emissoras".

"Gustavo, o que eu acho desse indivíduo da Globo dentro do Palácio do Planalto é que não o quero aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós nos estamos a aproximar da Globo. Então não dá para ter esse tipo de relacionamento", disse Bolsonaro.

Quanto à visita que Bebianno organizava à Amazónia, Bolsonaro questionou quem seria o patrocinador da viagem, acrescentando, na mensagem de voz seguinte, que não autoriza a deslocação.

"Bebianno, essa missão não vai ser realizada. (...) Eu não quero que vocês viajem porque vocês criam a expectativa de uma obra. Dessa forma, o povo todo vai-me cobrar. Isso pode ser feito quando nós acharmos que teremos recursos, o orçamento é nosso, vai ser aprovado. Então essa viagem não se realizará. Um abraço Gustavo", concluiu o presidente.

Jair Bolsonaro demitiu na segunda-feira o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, alegadamente envolvido em transferências monetárias relacionadas com "candidatos fantasma", naquela que é a primeira baixa do executivo que está em funções desde janeiro.

Gustavo Bebianno torna-se, assim, o primeiro governante a deixar o executivo de Bolsonaro, após ter sido o protagonista da primeira crise que o atual Governo enfrenta.

Na última semana, o jornal brasileiro "Folha de S.Paulo" noticiou que o Partido Social Liberal (PSL), de Jair Bolsonaro, atribuiu 400 mil reais (95 mil euros) a uma candidata a deputada federal em Pernambuco três dias antes das eleições e que teve apenas 274 votos.

Segundo o mesmo jornal, o dinheiro terá sido entregue à candidata a pedido do agora demitido Gustavo Bebianno que, à data, era presidente do PSL.