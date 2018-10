Aumenta para 12 o número de mortos nas inundações em Maiorca

Hoje às 15:55 Facebook

O balanço das inundações em Maiorca, no arquipélago das Baleares, aumentou esta quinta-feira para 12 mortos, após a descoberta de dois cadáveres que poderão ser os de um casal alemão desaparecido, anunciou um porta-voz da Guardia Civil.

Segundo o porta-voz, os corpos de uma mulher e de um homem foram encontrados perto da localidade maiorquina de Artà, onde na quarta-feira foi localizado o veículo em que viajava um casal alemão residente em Maiorca: Petra Kircher, de 63 anos, e Mike Kircher, de 61, desaparecidos desde terça-feira à noite.

Os serviços de emergência precisaram que os dois cadáveres estavam perto "do veículo do casal alemão desaparecido" e prosseguem as buscas para encontrar o menino de cinco anos que continua desaparecido.

O veículo, um Ford Focus, localizado na quarta-feira num terreno entre a Costa de los Pinos e Son Serra de Marina, no nordeste da ilha, tinha sido arrastado pelas águas, tinha as portas abertas, e no interior e à sua volta foram encontrados objetos pessoais do casal, como telemóveis.

Os seus familiares deram o alerta do seu desaparecimento.

Das 12 pessoas mortas, nove já foram identificadas: seis são espanholas, duas britânicas e uma holandesa.