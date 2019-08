Austrália cria "task force" para travar interferência estrangeira nas universidades

Hoje às 09:52 Facebook

A Austrália formou um grupo de trabalho para reprimir as tentativas de governos estrangeiros de se intrometerem nas universidades australianas, nomeadamente da China.

A decisão surge numa altura em que crescem as preocupações sobre a influência chinesa nas universidades da Austrália, onde os estudantes chineses são de longe o maior grupo de alunos estrangeiros.

Os manifestantes estudantis pró-Pequim entraram recentemente em confronto com os defensores da democracia de Hong Kong nos campus australianos.

A Austrália também manifestou preocupação sobre a influência dos institutos Confúcio, financiados por Pequim, nas universidades australianas.

O ministro da Educação australiano, Dan Tehan, disse que este grupo de trabalho será composto por funcionários das universidades e funcionários das agências governamentais.

"O nosso governo está a agir para clarificar a ligação entre a segurança nacional, pesquisa, colaboração e autonomia de uma universidade", disse o governante.

"As universidades também entendem o risco para o seu funcionamento e para o interesse nacional de ataques cibernéticos e interferências estrangeiras e estamos a trabalhar de forma construtiva para lidar com esta questão", acrescentou.

A "task force" criada pela Austrália inclui um grupo de trabalho da área da segurança cibernética que protegeria melhor as redes das universidades contra acesso não autorizado e outros danos.

O Centro Australiano de Segurança Cibernética, uma agência intergovernamental, disse que as universidades australianas são alvos cada vez mais atraentes de ataques cibernéticos por causa das suas investigações em várias áreas e dos ganhos intelectuais que as pesquisas permitem.

As universidades australianas disseram através do seu corpo representativo - Universities Austrália - que querem trabalhar em colaboração com o governo para melhorar as salvaguardas existentes.

"As universidades australianas trabalham com o governo há décadas para proteger a nossa propriedade intelectual e rejeitar as tentativas de violar a nossa segurança", disse a presidente da Universities Austrália, Deborah Terry, em comunicado.

A nova "task-force" também incluirá um grupo de trabalho de pesquisa e propriedade intelectual para proteger a liberdade académica e a propriedade intelectual e proteger as universidades contra enganos e influências indevidas.

Um grupo de trabalho estrangeiro garantirá que as colaborações com entidades internacionais sejam transparentes e não prejudiquem os interesses australianos.