Austrália vai analisar pedido de asilo de jovem que fugiu de casamento arranjado

As autoridades australianas confirmaram hoje que receberam o pedido de asilo da jovem saudita que está sob a proteção do ACNUR em Banguecoque, na Tailândia, e que irão analisar o caso.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) enviou, de facto, "o caso para a Austrália para consideração de concessão de asilo como refugiada", referiu num comunicado o Ministério do Interior australiano.

"Se for verificado que é uma refugiada, então nós estudaremos verdadeiramente, realmente a sério, a oportunidade de (concessão de) um visto humanitário", havia dito anteriormente o ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, no canal de televisão ABC.

Hunt acrescentou que discutiu o caso com o ministro da Imigração, David Coleman, na terça-feira à noite.

A Austrália é conhecida pela sua severa política de imigração.

"Vou continuar o meu caminho para chegar a um país onde estarei segura", disse hoje Rahaf Mohammed Al-Qunun, numa das suas mensagens publicadas em árabe na rede social Twitter.

O ACNUR considerou que a jovem saudita Rahaf Mohammed Al-Qunun, que fugiu para a Tailândia, é uma refugiada e pediu à Austrália que lhe concedesse asilo.

Rahaf Mohammed Al-Qunun tinha previsto viajar para a Austrália, onde pretendia pedir asilo depois de receber ameaças de morte da sua família por ter rejeitado um casamento arranjado e também a religião islâmica, mas foi detida pelas autoridades tailandesas numa escala em Banguecoque no fim de semana passado.

De férias no Kuwait com sua família, Rahaf Mohammed al-Qunun, de 18 anos, fugiu e aterrou no aeroporto de Banguecoque.

As autoridades tailandesas queriam deportá-la para a Arábia Saudita na manhã de segunda-feira, mas Rahaf Mohammed al-Qunun barricou-se no seu quarto de hotel do aeroporto, de onde publicou mensagens desesperadas e vídeos na rede social Twitter, afirmando-se ameaçada de morte pela sua família caso regressasse a casa.

A adolescente ficou sob a proteção do ACNUR depois de deixar o aeroporto da capital tailandesa.

A jovem chegou no sábado ao aeroporto tailandês num voo a partir do Kuwait, onde aproveitou o facto de as mulheres não necessitarem de autorização dos seus "guardiões masculinos" para viajar, como ocorre na Arábia Saudita.

As autoridades tailandesas informaram hoje que o pai e um irmão de Rahaf Mohammed Al-Qunun estão em Banguecoque, mas a jovem recusou encontrar-se com ambos.