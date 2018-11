Australiano condenado a pena de prisão por incentivar suicídio da mulher

JN Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

É uma sentença que se acredita ser inédita: um homem foi condenado a 10 anos de prisão por incentivar a sua mulher a cometer suicídio, na Austrália.

Graham Morant, 68 anos, foi condenado por aconselhar e ajudar a sua mulher, Jennifer Morant, 56 anos, a suicidar-se, em 2014.

A motivação terá sido o acesso ao seguro de vida de Jennifer, segundo o juiz que julgou o caso. Como único beneficiário, iria receber 1 milhão e 400 mil dólares australianos (cerca de 880 mil euros).

"Aconselhou a sua mulher a matar-se porque queria por as mãos no milhão e 400 mil dólares australianos" afirmou Peter Davis, do Supremo Tribunal de Brisbane, em Queensland, esta sexta-feira.

Jennifer Morant sofria de dor crónica, depressão e ansiedade, mas não era doente terminal.

Graham foi condenado a dez anos de prisão por ter aconselhado o suicídio e a seis anos de prisão por auxiliar Jennifer a por termo à vida - as penas são cumpridas em simultâneo, pelo que, terá de cumprir dez anos de prisão. No entanto, em 2023, será possível pedir liberdade condicional.

O juiz Peter Davis admitiu que esta será a primeira condenação a nível mundial de uma pessoa por aconselhar outra a suicidar-se.

Graham declarou-se não culpado das acusações em tribunal mas concluiu-se que Jennifer não teria posto termo à vida se não fosse incentivada.

A mulher foi encontrada morta ao lado de um gerador de gasolina no carro, a 30 de novembro de 2014. Ao lado tinha uma nota onde se lia: "Por favor não me reanimem".

Antes, o marido tinha ido com ela a uma loja comprar o gerador, foi referido no julgamento. Ainda segundo a acusação, o marido, cristão devoto, disse à mulher que iria usar o dinheiro para construir uma comunidade religiosa.

O juiz declarou, na leitura da sentença, que Graham não mostrou remorsos pelos seus atos. "Tirou partido da vulnerabilidade dela enquanto mulher doente e em depressão", frisou.