Autarca amarrado a instrumento de tortura por não cumprir promessas

Os moradores de San Buenaventura, na Bolívia, amarraram o presidente da localidade a um instrumento de tortura usado na Idade Média, acusando-o de não cumprir as promessas da campanha eleitoral. Javier Delgado permaneceu preso durante uma hora.

Javier Delgado pretendia visitar comunidades para entender as suas necessidades, mas moradores de San Buenaventura, indignados com a gestão de Delgado, decidiram castigá-lo. As imagens estão a circular nas redes sociais.

"Foi tudo uma confusão provocada por pessoas que querem revogar o meu mandato. Tenho os vídeos em que me pedem desculpas em público", disse Javier, ao jornal "El Deber".

Depois da punição, os moradores reuniram para conversar com Delgado. O presidente não vai acusar nenhuma pessoa relacionada com o incidente, mas diz sentir "uma profunda tristeza ao perceber que a população não está informada".

Segundo a imprensa local, o presidente já passou por duas situações semelhantes, em 2015 e 2016.