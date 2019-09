Autocarro arrastado por inundação em Marrocos causa 17 mortos

Hoje às 12:56 Facebook

O acidente de autocarro ocorrido no domingo no sudeste de Marrocos devido a inundações causou pelo menos 17 mortos e 29 feridos, indica um novo balanço divulgado, esta segunda-feira, pelas autoridades locais. O anterior balanço dava conta de seis mortos.

Os corpos destes passageiros tinham sido encontrados na altura do acidente e as buscas feitas desde então permitiram encontrar 11 outros cadáveres, segundo a mesma fonte.

O autocarro fazia a ligação entre Casablanca e Rissani e estava a passar uma ponte sobre um rio na região de Errachidia quando a força da água fez o autocarro virar e o arrastou.

Os feridos foram transportados para o hospital Moulay Ali Cherif de Errachidia, o mais próximo do local do acidente.

Os rios do sul do Atlas em Marrocos passam a maior parte do ano com leito seco, mas na época das chuvas fortes (em agosto e setembro, por exemplo) enchem-se de correntes de água, pedra e lodo e destroem com frequência pontes, caminhos e estradas.