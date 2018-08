Autocarro cai de viaduto na Finlândia e faz quatro mortos

Hoje às 15:46 Facebook

Pelo menos quatro pessoas morreram esta sexta-feira e 20 ficaram feridas quando um autocarro chocou com vários automóveis num viaduto da cidade de Kuopio, no centro da Finlândia, e caiu para a linha férrea que passa por baixo.

A televisão pública finlandesa YLE noticiou que o autocarro chocou com veículos que estavam parados num sinal vermelho, destruiu parte da proteção lateral do viaduto e caiu sobre a linha de comboio.

Um porta-voz da polícia, Miika Mutanen, disse que duas pessoas ficaram feridas com gravidade e outras 20 foram levadas ao hospital com ferimentos ligeiros.

Os quatro mortos e a maioria dos feridos, incluindo os dois em estado grave, viajavam no autocarro.

O acidente ocorreu cerca das 15 horas locais (13 horas em Portugal).

A empresa ferroviária anunciou que todas as ligações naquele troço foram suspensas e vão ser feitas por autocarro.

As causas do acidente não são conhecidas, mas a polícia admite que se tenha devido a uma falha de travões do autocarro.

Uma testemunha ouvida pela YLE disse que o autocarro ia a grande velocidade quando embateu nos outros veículos.