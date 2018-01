Sobe para 36 o número de mortos em queda de autocarro em ravina no Peru

Ontem às 20:28, atualizado hoje às 00:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 36 pessoas morreram e seis ficaram feridas depois de uma queda de um autocarro de passageiros numa ravina no Peru, numa zona costeira do norte conhecida como Pasamayo.

O vice-comandante geral do Corpo de Bombeiros Voluntários do Peru, Larry Lynch, explicou que os socorristas recuperaram "32 cadáveres até ao momento" e que estão a trabalhar para recuperar mais corpos dos destroços do autocarro, no qual viajavam 57 passageiros, mais o condutor e uma assistente.

Os feridos foram resgatados com múltiplas fraturas e foram transportados de helicóptero para o hospital.

O autocarro caiu da ravina, de uma altura de cerca de 160 metros, e ficou junto ao mar, com Larry Lynch a referir que a zona é "completamente inacessível e a maré está a subir".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O acidente ocorreu a cerca de 45 quilómetros de Lima, numa estrada conhecida como a 'curva do diabo', que atravessa um penhasco sobre o oceano pacífico.

Cerca de 150 bombeiros estão a trabalhar nas operações de resgate, recuperando os corpos com recurso a cordas, um a cada 20 minutos, explicou o responsável.

O Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, disse na sua conta na rede social Twitter, que "é muito doloroso para o país sofrer um acidente desta magnitude".

"Minha profunda solidariedade com a dor dos parentes", acrescentou o Presidente, e indicou que disponibilizou "todo o apoio imediato para o resgate das vítimas".

As equipas dos bombeiros voluntários, a Polícia Nacional, a Marinha e o Ministério da Saúde realizam operações de resgate das vítimas com cerca de 16 ambulâncias e vários veículos de emergência.

O diretor do Hospital Alcides Carrión del Callao, María Elena Aguilar, onde cinco dos feridos estão hospitalizados, disse que os pacientes apresentam múltiplas fraturas, estão estabilizados e esperam ser operados nas próximas horas.

O chefe da Polícia Rodoviária, Dino Escudero, disse ao Canal N que o autocarro saiu esta manhã da cidade de Huaura para Lima e que terá sido atingido por um camião, o que causou o despiste e a queda na ravina.