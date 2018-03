Autocarro em chamas obriga a evacuar terminal de aeroporto londrino

JN Hoje às 18:41 Facebook

Um autocarro incendiou-se na tarde desta sexta-feira, no aeroporto de Stansted, em Londres, levando à evacuação de parte de um dos terminais. Não há feridos.

Através da conta oficial de Twitter, o aeroporto afirmou, por volta das 16.40 horas, que o átrio do terminal e zonas envolventes, incluindo uma parte do edifício (Express Set Down) foram evacuados devido ao fumo.

O incêndio terá começado no parque de estacionamento onde se encontrava o autocarro, devido a uma falha no sistema elétrico da viatura, mas o aeroporto garante que ninguém saiu ferido.

O jornal "The Independent" referiu que, pelo menos, um carro dos bombeiros estava no local e que o trânsito estava a ser desviado do terminal.

Os voos foram atrasados, sendo que alguns passageiros foram mantidos no exterior e outros esperam na zona das bagagens por novas indicações.

Por volta das 17.15, a empresa confirmou que o incêndio já se encontrava extinto e que estão a reencaminhar todos os passageiros para os respetivos voos, mas aconselhou aqueles que viajam na noite desta sexta-feira a contactarem com as companhias aéreas.