Autocarros de turismo "não são bem-vindos" no centro de Paris

Autocarros de turismo "não são mais bem-vindos" no centro de paris, anunciou o vereador da capital francesa. A medida visa alterar o panorama dos meios de transporte para alternativas mais amigas do ambiente.

Emmanuel Gregoire pede que os estrangeiros caminhem, andem de bicicleta ou de transportes públicos mais amigos do ambiente em Paris, em vez de autocarros que consomem gasóleo. Disse, também, ao jornal "Le Perisien" que a situação em Paris não é tão má como em Veneza ou Barcelona, que estão lotadas de turistas, mas os parisienses estão preocupados com o fluxo de autocarros turísticos. "Não queremos mais o caos dos autocarros turísticos em Paris... os autocarros não são mais bem-vindos no coração da cidade", disse.

Paris é atravessada por dezenas de autocarros de dois andares que transportam os turistas entre os principais monumentos, bem como autocarros turísticos internacionais que trazem viajantes económicos de toda a parte da Europa.

Gregoire disse que a cidade está a aguardar uma nova legislação para reduzir o tráfego de autocarros e colocará vagas de estacionamento fora da cidade para que não entrem no centro.

A nova lei da mobilidade vai dar às autoridades locais mais poder para regular o transito local e novas opções de transporte como bicicletas alugadas e scooters elétricas. "Turistas podem fazer como toda a gente faz e mudar para opções mais amigas do ambiente". Acrescentou que os guias turísticos deveriam adaptar-se e desenvolver visitas-guiadas de bicicleta e a pé.

No último ano, o número de chegadas em Paris e Ile de France um recorde de 50 milhões de pessoas, apesar dos protestos, por vezes violentos, dos coletes amarelos contra o governo que começaram em novembro do ano passado.

França é o pais mais visitado do mundo, com um recorde de 89.4 milhões no ano passado.