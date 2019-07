Autoestrada de 2000 km vai ligar a Europa à China

Jorgina Santos Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev aprovou a construção de uma nova autoestrada que vai atravessar a Rússia e ligar a Europa à China. O objetivo é reduzir o custo e tempo de transporte de mercadoria e o projeto deverá custar mais de oito mil milhões de euros.

A "Autoestrada do Meridiano" terá cerca de dois mil quilómetros e ligará a fronteira da Bielorrússia à fronteira com o Cazaquistão, tornando-se parte fundamental da rota de transporte mais rápida entre a China e a Europa, que ligará Hamburgo, na Alemanha, a Shangai, na China. O nome da estrada é uma referência à estrada que, nos EUA, atravessa todo o território de norte a sul, e que, no início do século XX, quando foi construída, tinha o nome de Estrada 81.

Com quatro faixas, a nova autoestrada já começou a ser construída este mês, no extremo leste da Rússia, junto à fronteira com o Cazaquistão. O custo da empreitada está estimado em cerca de 600 mil milhões de rublos, o que corresponde a cerca de 8,02 mil milhões de euros, e a obra está a cargo de uma parceria público-privada, com a participação da empresa Russian Holding, do antigo presidente da Gazprom Alexander Ryazanov. Segundo o empresário russo, a Russian Holding já detém nesta altura a propriedade de cerca de 80% dos terrenos destinados à nova autoestrada, noticia o "The Moscow Times".

Os investidores no projeto querem que o governo garanta uma receita mínima de cerca de perto de 500 milhões de euros, cobrindo os riscos políticos da operação, como, por exemplo, o encerramento de fronteiras. Ainda assim, devido às portagens que serão cobradas, o projeto deverá ficar pago em 12 anos.

A nova autoestrada completará uma estrada intercontinental contínua entre a Europa e a China, com mais de oito mil quilómetros, o que encurtará consideravelmente a distância por terra entre as duas regiões do globo. Pretende ser uma alternativa - promovida pela China e Rússia - ao transporte de bens e pessoas através do Canal do Suez e ao comboio transiberiano.

Nos primeiros anos, prevê-se que o custo de utilização desta nova rota seja uma alternativa mais dispendiosa do que o transporte marítimo.