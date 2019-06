Autor alemão diz que crescimento da extrema-direita é real

Hoje às 14:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O autor e jornalista alemão Norman Ohler disse, na quarta-feira, em Lisboa, que o crescimento da extrema-direita na Europa é um problema real que se vai agravar nas próximas décadas, com a possibilidade de um retorno do fascismo.

"O crescimento da extrema-direita na Europa é um problema e este problema vai continuar a piorar, porque estes movimentos da extrema-direita estão contra os refugiados e nós temos cada vez mais refugiados a chegar, nomeadamente por causa das alterações climáticas", declarou à Lusa o também escritor alemão, autor do livro "Delírio Total -- Hitler e as Drogas no Terceiro Reich".

"Penso que nas próximas décadas vai haver milhões de pessoas que irão deixar a África devido às mudanças climáticas, porque não conseguem mais sustentar-se" nos seus países, avaliou o jornalista.

O autor comentou o avanço da extrema-direita em vários países europeus nas recentes eleições europeias, que ocorreram entre 23 e 26 de maio, nomeadamente em França, Itália, Hungria e Polónia.

Ohler reconheceu que é um "pessimista" em relação ao crescimento da extrema-direita na Europa.

"Teremos mais e mais grupos de extrema-direita a tentar entrar para os governos (europeus). Eu penso que o fascismo está a voltar", afirmou.

Embora admita que não vê um crescimento da extrema-direita na Alemanha, como ocorre no resto da Europa, Ohler não descartou a possibilidade de que isso possa vir a acontecer num futuro não muito longínquo.

Para Ohler, até mesmo o Reino Unido tem-se movimentado para a direita, sendo este crescimento da extrema-direita um problema transversal à Europa.

Apesar de achar que a extrema-direita não tem ainda uma grande expressão no Reino Unido, Norman Ohler considerou que "o 'Brexit' é também uma reação da crise dos refugiados".

"Este é um desafio para a comunidade europeia, porque nós criámos também estes problemas (nomeadamente dos refugiados) que levam as pessoas a migrarem, então, temos de assumir a responsabilidade e criar programas de trabalho e de integração destas pessoas, não colocá-las em campos. É muito triste o que está a acontecer na Europa", sublinhou.

Norman Ohler está em Portugal para promover o seu livro "Delírio Total -- Hitler e as Drogas no Terceiro Reich", publicado em 2018 no país pela Vogais, uma chancela da Editora 20/20.

Este livro não ficcional, traduzido para mais de 25 línguas, é o resultado de uma investigação vasta e meticulosa que expõe uma perspetiva surpreendente da II Guerra Mundial, que é a elevada dependência de drogas na Alemanha nazi.

O ideal nacional-socialista de pureza de corpo e raça escondia o abuso de drogas, entre as quais a metanfetamina, nomeadamente entre os soldados do exército alemão, assim como na hierarquia governativa, chegando mesmo a Adolf Hitler, conclui Ohler no seu livro.

O autor, também argumentista, passou cinco anos a investigar para "Delírio Total" em numerosos arquivos na Alemanha e nos Estados Unidos, falou com testemunhas, historiadores militares e médicos.

Publicou também três romances, um dos quais o primeiro romance hipertexto do mundo, e coescreveu o argumento do filme "Palermo Shooting", do realizador alemão Wim Wenders.