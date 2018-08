Autor dos disparos em Liège matou outro homem na noite anterior

30 Maio 2018 às 10:02 Facebook

O ministro belga do Interior, Jan Jambon, confirmou que Benjamim Herman, autor do tiroteio na terça-feira em Liège, na Bélgica, no qual morreram dois polícias e um civil, "matou um homem na noite anterior".

Em entrevista à rádio Bel-RTL, Jan Jambon adiantou que o atacante é também responsável pela morte de Michaël Wilmet, um toxicodependente cujo cadáver foi encontrado na terça-feira de manhã na sua residência em On, na província do Luxemburgo.

"O motivo da morte ainda não é claro", segundo o ministro, acrescentando que pode ter a ver com radicalização ou estar relacionado com drogas.

Michaël Wilmet estava registado na polícia por crime de tráfico de drogas e esteve sob vigilância durante dois anos.

O ministro da Justiça, Koen Geens, confirmou na terça-feira que Herman tinha saído da prisão no dia anterior, onde cumpria pena por delitos menores.

O Ministério Público vai revelar esta quarta-feira mais detalhes sobre a investigação numa conferência de imprensa.

Dois polícias e um passageiro de um automóvel morreram na sequência de uma troca de tiros em Liège, a cerca de 100 quilómetros de Bruxelas, num caso que está a ser tratado como um ato terrorista.

Segundo a polícia local, dois outros agentes foram feridos e o autor dos disparos abatido.

Em conferência de imprensa, as autoridades esclareceram que às 10:30 (09:30 de Lisboa) um homem com uma arma branca atacou dois polícias pelas costas, desferindo vários golpes, e desarmou-os, matando-os em seguida.

O atacante disparou depois sobre um jovem de 22 anos que se encontrava no lugar do passageiro numa viatura, tendo depois entrado numa escola secundária onde tomou uma mulher como refém.

O suspeito foi abatido quando saiu da escola disparando, tendo ainda ferido dois polícias nas pernas.